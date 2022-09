Perché se il Donbass diventa Russia, Putin (in teoria) può usare le armi nucleari (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set – La Russia potrebbe impiegare le armi nucleari a breve? Lo spauracchio si conosce bene. Ma dopo gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e sulle dichiarazioni di Vladimir Putin, andrebbe incentrato almeno su ciò che potrebbe comportare in via teorica. Perché la Russia potrebbe (in teoria) usare le armi nucleari a breve Il fulcro sta nella nell’ordine esecutivo 335, approvato da Putin stesso nel 2020. Nel quale testualmente si legge, come riportato anche da Fanpage: “La Federazione Russa si riserva il diritto di usare armi termonucleari in risposta all’utilizzo del nucleare e di altri tipi di armi di distruzione di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set – Lapotrebbe impiegare lea breve? Lo spauracchio si conosce bene. Ma dopo gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e sulle dichiarazioni di Vladimir, andrebbe incentrato almeno su ciò che potrebbe comportare in via teorica.lapotrebbe (inlea breve Il fulcro sta nella nell’ordine esecutivo 335, approvato dastesso nel 2020. Nel quale testualmente si legge, come riportato anche da Fanpage: “La Federazione Russa si riserva il diritto ditermoin risposta all’utilizzo del nucleare e di altri tipi didi distruzione di ...

