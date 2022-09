Perché i partiti non spiegano come sarà la prossima legge di Bilancio? (Di mercoledì 21 settembre 2022) In una campagna elettorale che si svolge in una fase economica molto delicata, e la prima della storia repubblicana che cade in piena sessione di Bilancio, ci si sarebbe aspettato dalle forze politiche la richiesta al governo di presentare la Nadef prima del voto. In modo da avere un quadro chiaro dello stato delle finanze pubbliche e da poter presentare agli elettori (e ai mercati) una bozza della prossima legge di Bilancio, che dovrebbe essere presentata tra un mese (20 ottobre) alle Camere. E invece niente. Tutti i partiti presentano programmi al buio, ben contenti che la Nadef verrà presentata subito dopo le elezioni (la scadenza è il 27 settembre). Non c’è stata alcuna reazione neppure dopo che il Sole 24 Ore, qualche giorno fa, ha anticipato i numeri principali: nella Nadef il governo prevede ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 settembre 2022) In una campagna elettorale che si svolge in una fase economica molto delicata, e la prima della storia repubblicana che cade in piena sessione di, ci si sarebbe aspettato dalle forze politiche la richiesta al governo di presentare la Nadef prima del voto. In modo da avere un quadro chiaro dello stato delle finanze pubbliche e da poter presentare agli elettori (e ai mercati) una bozza delladi, che dovrebbe essere presentata tra un mese (20 ottobre) alle Camere. E invece niente. Tutti ipresentano programmi al buio, ben contenti che la Nadef verrà presentata subito dopo le elezioni (la scadenza è il 27 settembre). Non c’è stata alcuna reazione neppure dopo che il Sole 24 Ore, qualche giorno fa, ha anticipato i numeri principali: nella Nadef il governo prevede ...

