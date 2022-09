Perché alcuni governi europei stanno nazionalizzando le imprese dell' energia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Prima il caso di Edf in Francia a luglio, adesso Uniper in Germania. La nazionalizzazione sembra essere l'unica opzione per continuare a far funzionare il mercato

ricpuglisi : Se alcuni politici hanno visto i sondaggi che ho avuto modo di vedere io, ben comprendo perché siano sull'orlo di u… - rulajebreal : “Bella Ciao' non è una canzone politica bensì un inno alla resistenza Antifascista. Dovrebbe essere motivo di orgog… - La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio: 'Orban mi fa orrore, ma arrivare a dichiarare che l'Ungheria non è più una democrazia… - ananassobasso : RT @ricpuglisi: Se alcuni politici hanno visto i sondaggi che ho avuto modo di vedere io, ben comprendo perché siano sull'orlo di una crisi… - MariaPiaRagosa : RT @ricpuglisi: Se alcuni politici hanno visto i sondaggi che ho avuto modo di vedere io, ben comprendo perché siano sull'orlo di una crisi… -

Wired Italia

... elaborata dateologi, 'è stata pubblicata senza essere stata presentata in anticipo' in ... Ma coloro che scelgono di vivere una relazione d'amore lo meritano altrettanto 'anche questa ..."Parlando concolleghi nordici dicevano 'è curioso che mes fa era un'eresia parlare di riforma del mercato elettrico,il mercato funziona. Ci siamo resi conto che il mercato non ... Covid-19, non abbiamo ancora capito perché alcune persone non si ammalano