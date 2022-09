Perbacco! Bersani sbrocca in diretta tv | lo sfogo che lascia senza parole | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Pier Luigiè intervenuto in collegamento a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. La prima questione che gli è stata posta è quella del reddito di cittadinanza: la misura contro la povertà sulla qualche Giuseppe Conte sta costruendo la risalita del Movimento 5 Stelle, che si candida a sparigliare le carte alle elezioni del 25 settembre, almeno al Sud. “C'è in tutti i paesi d'Europa - ha sottolineato- con la povertà che aumenta finiamola lì, perbacco. Se c'è da migliorarlo lo miglioriamo, ma non mettiamoci in testa di tirarlo via, per l'amor di Dio. I poveri esistono, non è che stanno tutti sulla poltrona”. Anzi, negli ultimi anni sono addirittura aumentate le persone che vivono in stato di povertà assoluta: da 5 a 7 milioni. Poi la Merlino ha mandato in onda una clip di Diego Bianchi che intervista ...