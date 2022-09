Per il 64% degli imprenditori di PMI trovare tempo e risorse per il marketing è la sfida più difficile (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo studio di Semrush In momenti di crisi, riuscire a vendere di più è indispensabile, ma il 60% dice di non avere budget e il 51% di non sapere come impostare le strategie di marketing. Angulo (Semrush): “Avere le giuste competenze può compensare la mancanza di budget” Negli ultimi due anni la pandemia e la crisi economica prima, e la guerra alle porte dell’Europa poi, hanno spinto molte persone a ripensare al proprio lavoro. In tanti hanno deciso di avviare un proprio business, o per necessità, perché avevano perso l’occupazione precedente, o per cercare di migliorare la propria posizione. Nonostante l’impegno degli imprenditori, molte di queste PMI faticano a distinguersi e a far crescere la propria attività nel mercato competitivo di oggi. Secondo uno studio condotto un campione di imprenditori di PMI da ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo studio di Semrush In momenti di crisi, riuscire a vendere di più è indispensabile, ma il 60% dice di non avere budget e il 51% di non sapere come impostare le strategie di. Angulo (Semrush): “Avere le giuste competenze può compensare la mancanza di budget” Negli ultimi due anni la pandemia e la crisi economica prima, e la guerra alle porte dell’Europa poi, hanno spinto molte persone a ripensare al proprio lavoro. In tanti hanno deciso di avviare un proprio business, o per necessità, perché avevano perso l’occupazione precedente, o per cercare di migliorare la propria posizione. Nonostante l’impegno, molte di queste PMI faticano a distinguersi e a far crescere la propria attività nel mercato competitivo di oggi. Secondo uno studio condotto un campione didi PMI da ...

