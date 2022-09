Per chi sono i grandi festival di musica di Barcellona (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un articolo del nuovo The Passenger racconta cosa sono il Primavera Sound e il Sónar per chi vive nella capitale della Catalogna Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un articolo del nuovo The Passenger racconta cosail Primavera Sound e il Sónar per chi vive nella capitale della Catalogna

elio_vito : Draghi è stato giustamente premiato a New York come statista dell’anno. Un prestigioso riconoscimento che deve suon… - davcarretta : Non ho capito chi sono quelli che devono abbassare la testa per paura di essere cacciati o non dire quello che pens… - pbersani : Gli italiani non potranno mai consentire che chi non riconosce il 25 aprile possa mettere mano, anche per una virgo… - blackjjeans : RT @AllStarsLA: Ribadisco: dimostrazione che quel 'manifestante' con la bandiera arcobaleno è stata tutta manovrata ad hoc per farle fare i… - theycallmeseme : Vedo il 'voto utile' come un voto sprecato, alla pari dell'astinenza. Il voto sincero è ciò che serve il… -