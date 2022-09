Pensioni: le rivalutazioni 2023 e l’impatto dell’inflazione. Cosa cambia (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’inflazione morde e restringe il potere d’acquisto delle famiglie, a partire come noto dalle spese energetiche. Il fenomeno avrà un impatto tangibile sui conti dello Stato anche per quanto riguarda la rivalutazione delle Pensioni dal 1° gennaio 2023, per cui serviranno in Manovra non meno di 8/10 miliardi. Inflazione 2023 e rivalutazione Pensioni Stando all’Ufficio Parlamentare di Bilancio, nel 2023 l’inflazione non scenderà sotto il 7%, dopo che in agosto il dato è salito fino all’8,4%, il massimo da quarant’anni a questa parte. Le Pensioni verranno indicizzate in base all’andamento dell’inflazione 2022 e alle previsioni 2023. Nell’ipotesi di un’inflazione all’8%, la spesa Pensionistica italiana crescerebbe di 8 miliardi. Anticipo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’inflazione morde e restringe il potere d’acquisto delle famiglie, a partire come noto dalle spese energetiche. Il fenomeno avrà un impatto tangibile sui conti dello Stato anche per quanto riguarda la rivalutazione delledal 1° gennaio, per cui serviranno in Manovra non meno di 8/10 miliardi. Inflazionee rivalutazioneStando all’Ufficio Parlamentare di Bilancio, nell’inflazione non scenderà sotto il 7%, dopo che in agosto il dato è salito fino all’8,4%, il massimo da quarant’anni a questa parte. Leverranno indicizzate in base all’andamento2022 e alle previsioni. Nell’ipotesi di un’inflazione all’8%, la spesastica italiana crescerebbe di 8 miliardi. Anticipo ...

