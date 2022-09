(Di mercoledì 21 settembre 2022) La norma entrerà in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta reale, prevista a breve. Fra le patologie che resteranno in vigore vi sono lebbra, tubercolosi, tossicodipendenza, alcolismo ...

AsiaNews

... rispetto a un presente fatto di violazioni di libertà e diritti per compiacere. ARABIA SAUDITA - CUBA Riyadh finanzierà la costruzione della prima moschea a Cuba. Il luogo di culto sorgerà ......a Intel e Microsoft per accelerare l'innovazione nel settore Business Wire Business Wire - 15 Settembre 2022, Cina - - (BUSINESS WIRE) - - Settembre 2022 " Hanshow, azienda che... ASIA TODAY Pechino sviluppa droni sottomarini per pattugliare il mar Cinese meridionale Le notizie di oggi: Bangkok rimuove il Covid dalla lista delle malattie che impediscono l’ingresso; la polizia di Hong Kong ha arrestato un cittadino per aver suonato l’armonica durante i ...L’Europa accelera sulla mobilità sostenibile. Norvegia e Svezia sono le leader nel mercato delle auto elettriche, dietro, a livello mondiale, solo alla Cina. L’Italia invece ...