Pd | Rosario Danisi tira la volata a Paola Lanzara e Piero De Luca

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) È tra gli uomini forti del Pd. Ed il Pd (anche) a lui si affida “per continuare a mantenere l’Italia nel solco dell’anti-sovranismo, dell’europeismo e della difesa dei diritti civili”. L’imprenditore, consigliere comunale a Nocera Superiore e consigliere provinciale è diventato immediatamente punto di riferimento territoriale, in questa campagna elettorale, per l’organizzazione del partito e per i candidatiDe. Dall’apprezzato attivismo,mette insieme “quei pezzi di società spesso disorientati dalle ultime vicende e, forse, anche sfiduciati”. Racconta: “A loro diciamo quanto sia importante la scelta del 25 settembre sia per arginare in Italia il vento di destra che pare soffiare in alcune regioni d’Europa, sia per ...