Paulo Dybala ad ESPN | “La passione dei romanisti è come quella degli argentini”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Gli ultimi anni alla Juve non sono stati facili, a livello personale sono stati complicati e cambiare aria mi ha fatto bene. Mourinho mi ha chiamato e in pochi minuti ho deciso. Luianche il ds della Roma mi hanno parlato del progetto e della voglia di continuare a crescere e a vincerehanno fatto lo scorso anno. Essere protagonista in una squadra così mi aiuta tanto”. Lo ha detto l’attaccante della Roma, intervistato da “Argentina”, a proposito della sua scelta di sposare il progetto giallorosso. L’argentino è stato presentato all’Eur davanti ad oltre 10.000 persone: “L’accoglienza dei tifosi? Non mi era mai capitato. Ladei tifosi della Roma è molto simile aargentina. Hanno una pazzia bella: sento questo affetto, per ...

Diretto, senza girarci troppo attorno, Dybala non ha rimpianti per la scelta di lasciare in estate la Juve per abbracciare il progetto dello Special One alla Roma. Intervistato da ESPN Argentina dal ritiro della nazionale argentina ha raccontato gli ultimi anni in bianconero e l'inizio della sua nuova avventura in giallorosso. L'attaccante in questo momento si trova a Miaimi nel ritiro della nazionale.