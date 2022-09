Pattinaggio velocità | i convocati per il raduno di Inzell | mancano Lollobrigida e Malfatti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La Federazione Italiana sport del ghiaccio (FISG) ha annunciato oggi idella Nazionale azzurra di pista lunga di speed skating per il ritiro di(Germania) che si svolgerà dal prossimo venerdì fino al 9 ottobre in vista della stagione ventura. Pochi giorni fa si è concluso ildi Livigno e la squadra italiana finalizzerà la preparazione per i primi appuntamenti stagionali. Questi gli atleti: Federica Maffei (Carabinieri), Simona Pergher (Fiamme Oro), Laura Peveri (Fiamme Oro), Maybritt Vigl (Ritten Sport), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè), Daniel Niero (Aeronautica Militare), Mattia Peghini (C.P. Pinè), Nicky Rosanelli (Fiamme ...