Pattinaggio artistico: il caso Valieva si rinfiamma: sentenza prevista a breve, rumors incessanti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il caso di Kamila Valieva – stella del Pattinaggio artistico russo sotto indagine da parte dell’Agenzia Mondiale Antidoping per un test fallito nel mese di dicembre 2021 e scoperto durante le Olimpiadi di Pechino 2022 – si rinfiamma nuovamente. Quando sembra essere prevista a breve l’attesissima sentenza, nella giornata di oggi mercoledì 21 settembre sono emersi nuove indiscrezioni, poi smentite. Andiamo con ordine. A smuovere le acque ci ha pensato l’agente sportivo Andrei Miktov che, attraverso la piattaforma telegram, ha pubblicato delle informazioni prontamente ribattute dalla stampa statunitense, dal primo giorno in prima linea sul tema. Nel contenuto, oltre ad alcune teorie sul motivo del rinvio della sentenza, l’agente ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ildi Kamila– stella delrusso sotto indagine da parte dell’Agenzia Mondiale Antidoping per un test fallito nel mese di dicembre 2021 e scoperto durante le Olimpiadi di Pechino 2022 – sinuovamente. Quando sembra esserel’attesissima, nella giornata di oggi mercoledì 21 settembre sono emersi nuove indiscrezioni, poi smentite. Andiamo con ordine. A smuovere le acque ci ha pensato l’agente sportivo Andrei Miktov che, attraverso la piattaforma telegram, ha pubblicato delle informazioni prontamente ribattute dalla stampa statunitense, dal primo giorno in prima linea sul tema. Nel contenuto, oltre ad alcune teorie sul motivo del rinvio della, l’agente ha ...

