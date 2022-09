Patrizia Rossetti sgancia la prima bomba al GF VIP 7: presto fuori dalla casa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pensavamo che Patrizia Rossetti sarebbe stata una delle protagoniste assolute di questa settima edizione del Grande Fratello VIP e invece a quanto pare, la sua permanenza nella casa più spiata di Italia sarà molto breve. A rivelarlo è stata proprio lei nelle ultime ore, parlando con i vipponi nella casa del GF VIP 7. La conduttrice ha spiegato che ha un importante impegno con la vendita della sua casa e che quindi, dovrà necessariamente uscire per portare a termine il tutto. Ne ha già parlato con Alfonso Signorini e lui le ha accordato la possibilità di uscire quando dovrà farlo. Noi ci auguriamo che Patrizia possa restare il più possibile nella casa, anche perchè è una delle poche vere vip che ci sono in questa settima edizione del GF VIP. Ricordiamo inoltre che anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pensavamo chesarebbe stata una delle protagoniste assolute di questa settima edizione del Grande Fratello VIP e invece a quanto pare, la sua permanenza nellapiù spiata di Italia sarà molto breve. A rivelarlo è stata proprio lei nelle ultime ore, parlando con i vipponi nelladel GF VIP 7. La conduttrice ha spiegato che ha un importante impegno con la vendita della suae che quindi, dovrà necessariamente uscire per portare a termine il tutto. Ne ha già parlato con Alfonso Signorini e lui le ha accordato la possibilità di uscire quando dovrà farlo. Noi ci auguriamo chepossa restare il più possibile nella, anche perchè è una delle poche vere vip che ci sono in questa settima edizione del GF VIP. Ricordiamo inoltre che anche ...

