Patrizia Rossetti demolita | “Altro che coerenza!” | riemergono le sue dichiarazioni passate | figuraccia epica VIDEO

Leggi su ck12

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo neanche ventiquattr’ore di permanenza nella casa del GF VIP, suci sono già enormi polemiche. Gaffe senza precedenti(Screen da Twitter)Una delle nuove inquiline della casa del GF VIP è. Sebbene oggi il suo volto ma soprattutto la sua voce siano associati alle televendite e alle promozioni, in realtà nel passato è stata una delle donne di spicco di Rete4. I suoi programmi, come Buona Giornata, sono andati in onda per quindici anni e hanno conquistato tantissimo pubblico. Già dopo pochissime ore dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, però, suinfuria una bufera non da poco. Chi gliela scaglia non ha affatto paura di farlo e lo urla in diretta: non ci ...