Partnership Terna e Adr per la transizione energetica di Ciampino e Fiumicino (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cogliere e vincere la sfida della transizione energetica per gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, il primo polo aeroportuale italiano. È l’ambizioso obiettivo del protocollo d’intesa siglato a Roma dall’amministratore delegato di Terna, gestore della rete elettrica nazionale in alta Tensione, Stefano Donnarumma e da Marco Troncone, amministratore delegato di Adr- Aeroporti di Roma, la società che gestisce entrambi gli hub della Capitale. “In linea con il nostro ruolo di registi della transizione energetica, con questo accordo mettiamo a disposizione del principale sistema aeroportuale italiano l’esperienza e il know how di Terna attraverso soluzioni e tecnologie altamente innovative e sostenibili in campo energetico”, ha commentato l’amministratore ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cogliere e vincere la sfida dellaper gli aeroporti di, il primo polo aeroportuale italiano. È l’ambizioso obiettivo del protocollo d’intesa siglato a Roma dall’amministratore delegato di, gestore della rete elettrica nazionale in alta Tensione, Stefano Donnarumma e da Marco Troncone, amministratore delegato di Adr- Aeroporti di Roma, la società che gestisce entrambi gli hub della Capitale. “In linea con il nostro ruolo di registi della, con questo accordo mettiamo a disposizione del principale sistema aeroportuale italiano l’esperienza e il know how diattraverso soluzioni e tecnologie altamente innovative e sostenibili in campo energetico”, ha commentato l’amministratore ...

LavoroLazio_com : Terna e ADR insieme per la transizione energetica del polo aeroportuale romano Una partnership per condividere con… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire la transiz… - lacittanews : Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire la transizione degli aer… - AeroportidiRoma : RT @TernaSpA: #Terna e @AeroportidiRoma per la #transizioneenergetica del 1° polo aeroportuale italiano: una partnership per condividere co… - messina_oggi : Terna e Adr per la transizione energetica del polo aeroportuale romanoROMA (ITALPRESS) - Una partnership per condiv… -