Partita iva forfettaria, arriva l’obbligo della fattura elettronica: tutte le novità dal 1 ottobre (Di mercoledì 21 settembre 2022) l’obbligo di fattura elettronica è stato esteso anche ai titolari di Partita IVA in regime forfettario che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25mila euro. Per semplificare l’introduzione dell’obbligo è stato disposto un trimestre di moratoria delle sanzioni, fino al 1° ottobre. fattura elettronica: le sanzioni previste Tra pochi giorni terminerà la fase di moratoria delle sanzioni prevista dal Governo per semplificare l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Dal 1° ottobre 2022, infatti, chi non emetterà la fatturazione elettronica entro i 12 giorni successivi all’ effettuazione dell’operazione verrà punito con una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022)diè stato esteso anche ai titolari diIVA in regime forfettario che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25mila euro. Per semplificare l’introduzione delè stato disposto un trimestre di moratoria delle sanzioni, fino al 1°: le sanzioni previste Tra pochi giorni terminerà la fase di moratoria delle sanzioni prevista dal Governo per semplificare l’introduzione deldizione. Dal 1°2022, infatti, chi non emetterà lazioneentro i 12 giorni successivi all’ effettuazione dell’operazione verrà punito con una ...

petergomezblog : “Addetto stampa con partita iva, ma lavorava come dipendente”: il Pd di Lecce e l’ex ministra Bellanova (all'epoca… - il_pucciarelli : Ex sindacalista dei braccianti della Cgil al sud, donna, poi passata con Renzi ma storia strappalacrime, «eh contan… - HuffPostItalia : Studente lavorava a partita Iva, ma in realtà era un dipendente, Teresa Bellanova e il Pd Lecce condannati e multati - CorriereCitta : Partita iva forfettaria, arriva l’obbligo della fattura elettronica: tutte le novità dal 1 ottobre - CoffinBurier : RT @miriconosci: “Ciao ragazzi, sono Niccolò, l’archeologo che appare nel servizio di @RaiTre andato in onda mercoledì scorso. Volevo dirvi… -