"Paperoni" nel mondo: sono solo l'1% ma sono sempre più ricchi (Di mercoledì 21 settembre 2022) l'1% di popolazione più ricca del mondo ha aumentato per il secondo anno la propria quota di ricchezza raggiungendo il 45,6% nel 2021 rispetto al 43,9% registrato nel 2019. Paperoni sempre più ricchi Gli Stati Uniti (30.470) sono stati il Paese che ha guadagnato il maggior numero di membri UNHW (Ultra-high-net-worth individuals ), tallonati dalla Cina (5.200). Il numero di individui UHNW è aumentato di oltre un migliaio anche in Germania (1.750), Canada (1.610) e Australia (1.350). Paperoni in calo, invece, in Svizzera (-120), RAS di Hong Kong (-130), Turchia (-330) e Regno Unito (- 1.130). sono alcuni dei risultati più significativi del tredicesimo Global Wealth Report del Credit Suisse Research Institute (CSRI).

