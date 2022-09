Paola Turci lascia l’ospedale dopo l’incidente ma ha ancora il tutore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Paola Turci lascia l’ospedale, per la cantante dopo l’incidente non è un periodo semplice ma accanto ha sempre la sua compagna, Francesca Pascale. Una brutta caduta in barca e Paola Turci ancora oggi, dopo quasi un mese, porta il tutore e deve terminare il suo percorso per archiviare anche questa brutta avventura. l’incidente della cantante risale alla fine di agosto, dopo lo spavento però fu proprio la Pascale a tranquillizzare tutti, Paola Turci stava bene, aveva solo bisogno di riprendersi, avendo avuto anche un trauma cranico. La rivista Chi pubblica le foto, lasciano insieme l’ospedale, la clinca ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 settembre 2022), per la cantantenon è un periodo semplice ma accanto ha sempre la sua compagna, Francesca Pascale. Una brutta caduta in barca eoggi,quasi un mese, porta ile deve terminare il suo percorso per archiviare anche questa brutta avventura.della cantante risale alla fine di agosto,lo spavento però fu proprio la Pascale a tranquillizzare tutti,stava bene, aveva solo bisogno di riprendersi, avendo avuto anche un trauma cranico. La rivista Chi pubblica le foto,no insieme, la clinca ...

