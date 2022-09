Paola Cortellesi è di nuovo Petra (Di mercoledì 21 settembre 2022) Petra Petra Delicato torna in azione: Petra – Seconda stagione arriva oggi su Sky Cinema 1 (e Sky Cinema 4K) alle 21:15. Protagonista è ancora Paola Cortellesi, che presta il volto all’ispettore che dà il nome alla fiction, insieme all’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del vice ispettore Antonio Monte, diretti da Maria Sole Tognazzi che guida il set anche questa seconda stagione. Nel cast Manuela Mandracchia e Francesco Colella, rispettivamente nei ruoli di Beatrice e Marco, due nuovi personaggi che ruoteranno intorno alle vite di Petra e di Monte. Lo psicanalista Riccardo è interpretato da Sergio Romano. Si parte con l’episodio “Serpenti nel Paradiso“: al rientro dalle vacanze Natalizie, Petra e Antonio indagano sulla morte di un uomo, ucciso all’interno del ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 settembre 2022)Delicato torna in azione:– Seconda stagione arriva oggi su Sky Cinema 1 (e Sky Cinema 4K) alle 21:15. Protagonista è ancora, che presta il volto all’ispettore che dà il nome alla fiction, insieme all’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del vice ispettore Antonio Monte, diretti da Maria Sole Tognazzi che guida il set anche questa seconda stagione. Nel cast Manuela Mandracchia e Francesco Colella, rispettivamente nei ruoli di Beatrice e Marco, due nuovi personaggi che ruoteranno intorno alle vite die di Monte. Lo psicanalista Riccardo è interpretato da Sergio Romano. Si parte con l’episodio “Serpenti nel Paradiso“: al rientro dalle vacanze Natalizie,e Antonio indagano sulla morte di un uomo, ucciso all’interno del ...

