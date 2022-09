Palermo a Manchester: c'è anche il consulente di mercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una settimana di lavoro a Manchester per il Palermo, che si allena all'Ethiad Campus. Venerdì pomeriggio è in programma un... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una settimana di lavoro aper il, che si allena all'Ethiad Campus. Venerdì pomeriggio è in programma un...

Palermofficial : La prossima settimana il campionato si ferma. Ma noi no: andiamo in ritiro a #Manchester ?????? ?? Tutte le info qui… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Palermo, ritiro a Manchester: tiri in porta per Brunori e Di Mariano, Corini… - Mediagol : VIDEO Palermo, ritiro a Manchester: tiri in porta per Brunori e Di Mariano, Corini… - bennygiardina : Il campo dell'Academy del Manchester City, dove venerdì il #Palermo sosterrà il test col Nottingham Forest - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Palermo, ritiro a Manchester: secondo giorno dei rosanero all’Etihad Campus -