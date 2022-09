Orsi | “Il Napoli ha puntato su Meret? Non è vero | volevano un altro”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Se tutti ora osannano Alexper un inizio di stagione strepitoso, c’è chi come Nandoche non dimentica quanto accaduto in passato e ricorda tutti i detrattori del pipelet friulano. Ora l’ex Udinese e Spal è ad un passo dal rinnovo, che si è meritato grazie alle prodezze compiute in campionato e Champions League. Ma basta tornare indietro sino a fine agosto per rimembrare come ilabbia fatto di tutto per acquistare Keylor Navas fino al 1 settembre. A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” Nandoè schietto ed afferma: “La verità è cheè sempre partito titolare, poi per infortunio ha lasciato il posto a Ospina che ha fatto benissimo. Per forgiare un carattere, dato che a livello tecnico è il più bravo in Italia, devi giocare di continuo. La scelta, adesso, ...