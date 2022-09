Orologi deluxe strappati ai turisti, catturata la 'banda degli algerini' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il colpo grosso l'hanno fatto con un Richard Mille modello 'Felipe Massa', valore 200mila euro. Come un appartamento. Stava al polso di un turista uzbeko che bighellonava in via Manzoni. La banda al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il colpo grosso l'hanno fatto con un Richard Mille modello 'Felipe Massa', valore 200mila euro. Come un appartamento. Stava al polso di un turista uzbeko che bighellonava in via Manzoni. Laal ...

VanityFairIt : E anche come quello sartoriale e avanguardistico di Gianni Agnelli. A confidarcelo l'attore americano in persona, c… - VanityFairIt : E anche come quello sartoriale e avanguardistico di Gianni Agnelli. A confidarcelo l'attore americano in persona, c… -