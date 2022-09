“Orlando | le forme dell’amore” è il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano. «C’era la speranza, e poi la certezza, di riuscire a migliorare la vita, a rompere il conservatorismo: ci faceva sperare e pensare tematiche diverse nelle relazioni, un momento di grande utopia e si credeva in quei valori di riferimento con sincerità, era una identificazione su certi valori esistenziali, era la politica intesa con la P maiuscola, polis, la città, del vivere quotidiano, non la politica di bottega di oggi, senza sensibilità, che per un pugno di voti in più fa spettacolo. Mi sento a disagio». È la riflessione di Vittorio Nocenzi, fondatore e guida deldel, alla vigilia della pubblicazione dell’concept “: le”, in uscita venerdì 23 settembre. “: le...