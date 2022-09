“Ora mette i brividi” Morte Manuel Vallicella | l’ultima foto e il dettaglio choc sull’ex UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ultimo post di, l’ex UeD morto suicida la sera del 20 settembre 2022. La notizia della scomparsa dell’ex corteggiatore e tronista del dating show di Maria De Filippi ha lasciato sconvolti i telespettatori sottoe da questa mattina in tantissimi si stanno riversando sui social del 35enne per lasciare dei messaggi in suo ricordo.è stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Arrivato in studio per corteggiare Ludovica Valli. Arrivò fino al fatidico momento della scelta, ma alla fine la sorella di Beatrice preferì abbandonare lo studio con Fabio Ferrara, con cui poi ha partecipato a Temptation Island per poi dirsi addio poco dopo. All’epoca della scelta,si era distinto per aver abbracciato ...