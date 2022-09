Onu, Rocca (Cri): ”In Corno d’Africa 20 mln colpiti da carestia, andare oltre risposta emergenziale” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Siamo a contatto con le comunità più fragili, con coloro che sono dimenticati e che spesso sono le prime vittime e che pagano il prezzo più alto. In tema di sicurezza alimentare il numero delle persone colpite da questa carestia nel Corno d’Africa sono oltre 20 milioni e molti di questi soffrono di malnutrizione acuta. Il Corno d’Africa ha vissuto le più grandi crisi alimentari degli ultimi 40 anni. Da parte nostra è arrivata la richiesta di andare oltre la risposta emergenziale e perché la comunità internazionale metta in piedi un sistema per lavorare sulla prevenzione”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente della Croce Rossa Italiana e di Ifrc, Francesco Rocca, che si trova a New ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Siamo a contatto con le comunità più fragili, con coloro che sono dimenticati e che spesso sono le prime vittime e che pagano il prezzo più alto. In tema di sicurezza alimentare il numero delle persone colpite da questanelsono20 milioni e molti di questi soffrono di malnutrizione acuta. Ilha vissuto le più grandi crisi alimentari degli ultimi 40 anni. Da parte nostra è arrivata la richiesta dilae perché la comunità internazionale metta in piedi un sistema per lavorare sulla prevenzione”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente della Croce Rossa Italiana e di Ifrc, Francesco, che si trova a New ...

crocerossa : ??'La Croce Rossa all'Assemblea Generale dell'ONU @UN per portare la voce delle comunità più fragili, quelle maggior… - RobertaFazio7 : RT @crocerossa: ??'La Croce Rossa all'Assemblea Generale dell'ONU @UN per portare la voce delle comunità più fragili, quelle maggiormente co… - AllertApc : RT @crocerossa: ??'La Croce Rossa all'Assemblea Generale dell'ONU @UN per portare la voce delle comunità più fragili, quelle maggiormente co… - rosariovalastro : RT @crocerossa: ??'La Croce Rossa all'Assemblea Generale dell'ONU @UN per portare la voce delle comunità più fragili, quelle maggiormente co… - pcbassignana : RT @crocerossa: ??'La Croce Rossa all'Assemblea Generale dell'ONU @UN per portare la voce delle comunità più fragili, quelle maggiormente co… -