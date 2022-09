Onu: l'intervento integrale di Draghi all'Assemblea delle Nazioni Unite (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - "È un grandissimo onore per me essere qui oggi. L'Assemblea Generale è il luogo in cui il mondo si apre al dialogo e al confronto, elementi essenziali per una coesistenza pacifica fra Paesi. Come recita lo Statuto del 1945, l'obiettivo delle Nazioni Unite è 'mantenere la pace e la sicurezza internazionale', 'promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli'". Così il premier Mario Draghi, nell'intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro di New York. "L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e le crisi che ne derivano – alimentare, energetica, economica – mettono a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - "È un grandissimo onore per me essere qui oggi. L'Generale è il luogo in cui il mondo si apre al dialogo e al confronto, elementi essenziali per una coesistenza pacifica fra Paesi. Come recita lo Statuto del 1945, l'obiettivoè 'mantenere la pace e la sicurezza internazionale', 'promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli'". Così il premier Mario, nell'all'generale, al Palazzo di Vetro di New York. "L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e le crisi che ne derivano – alimentare, energetica, economica – mettono a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine ...

