Ong,oltre 500 fermi in Russia a proteste per mobilitazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono salite a 525 le persone fermate alle manifestazioni contro la mobilitazione parziale in Russia che si sono svolte in diverse città del Paese. Lo riferisce Ovd - Info, una ong che registra le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono salite a 525 le persone fermate alle manifestazioni contro laparziale inche si sono svolte in diverse città del Paese. Lo riferisce Ovd - Info, una ong che registra le ...

GiovaQuez : Attualmente sono oltre 150 le persone fermate in 18 città della Russia per le proteste contro la mobilitazione parz… - rtl1025 : ? Sono salite a oltre 200 le persone fermate dalla polizia durante manifestazioni svoltesi oggi in molte città russ… - infoitinterno : Ong,oltre 500 fermi in Russia a proteste per mobilitazione - infoitinterno : Proteste in Russia per mobilitazione, Ong: oltre 500 fermi - natonel1965 : RT @GiovaQuez: Attualmente sono oltre 150 le persone fermate in 18 città della Russia per le proteste contro la mobilitazione parziale inde… -