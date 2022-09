Oggi 21 settembre: San Matteo Apostolo| Un innamorato a prima vista di Gesù (Di mercoledì 21 settembre 2022) San Matteo, l’esattore delle tasse che lasciò tutto per seguire il Signore, testimonia la prontezza del discepolo che risponde alla chiamata divina, come un innamorato a prima vista. Cambierà anche nome per slegarsi dal suo antico mestiere e legarsi per sempre al suo Signore e Maestro. prima di seguire Cristo, Matteo, o Levi, seguiva una L'articolo Oggi 21 settembre: San Matteo Apostolo Un innamorato a prima vista di Gesù proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 21 settembre 2022) San, l’esattore delle tasse che lasciò tutto per seguire il Signore, testimonia la prontezza del discepolo che risponde alla chiamata divina, come un. Cambierà anche nome per slegarsi dal suo antico mestiere e legarsi per sempre al suo Signore e Maestro.di seguire Cristo,, o Levi, seguiva una L'articolo21: SanUndiproviene da La Luce di Maria.

matteosalvinimi : Crotone, oggi pomeriggio. Ma quanta gente c’è in piazza ovunque con la Lega?!? Il 25 settembre si vince ????… - UffiziGalleries : Spoiler! Il tramonto che vedete in foto sarà visibile tra circa un'ora e mezza dagli #Uffizi! Oggi aperti fino al… - limesonline : ?? ?? Il mondo oggi I referendum nell’Ucraina controllata dalla Russia e altre notizie interessanti via… - matera2021 : Putin: “E' necessario garantire la difesa del popolo e della nostra sovranita' territoriale e quindi dobbiamo intro… - RitaamariaB : RT @SicilianoSum: ??LE MISURE DI MOBILITAZIONE IN RUSSIA COMINCERANNO OGGI 21 SETTEMBRE #Russia #Putin #Ucraina @BluDiChina @RisatoNicola @… -