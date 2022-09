Nuovo San Siro, via al dibattito pubblico: la situazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Comune di Milano ha disposto l’avvio del dibattito pubblico per il Nuovo San Siro: le ultime sulla situazione Come riferito dall’Ansa, il Comune di Milano ha disposto l’avvio del dibattito pubblico per la costruzione del Nuovo San Siro. LA situazione – Il Comune di Milano dispone l’avvio del dibattito pubblico sul Nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare sull’area del Meazza. Con una delibera l’amministrazione ha infatti preso atto dell’aggiornamento dello studio di fattibilità presentato dai club. Il dibattito pubblico, come ha spiegato ieri il sindaco, Giuseppe Sala, dovrebbe partire il 28 settembre. Il progetto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Comune di Milano ha disposto l’avvio delper ilSan: le ultime sullaCome riferito dall’Ansa, il Comune di Milano ha disposto l’avvio delper la costruzione delSan. LA– Il Comune di Milano dispone l’avvio delsulstadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare sull’area del Meazza. Con una delibera l’amministrazione ha infatti preso atto dell’aggiornamento dello studio di fattibilità presentato dai club. Il, come ha spiegato ieri il sindaco, Giuseppe Sala, dovrebbe partire il 28 settembre. Il progetto ...

DiMarzio : .@Inter-@acmilan: via libera del Comune di #Milano per il dibattito pubblico del nuovo #SanSiro #SerieA - Corriere : Milano, dal progetto del nuovo stadio sparisce il vecchio Meazza: non rimarrà neppure la Torre 11 - Silverpeer : #StadiodellaRoma: Milano sorpassa #Roma. Inter e Milan presentano lo studio di fattibilità del nuovo San Siro e il… - NoMoreLimone : RT @marifcinter: #Inter e #Milan stimano ricavi incrementali complessivi con il nuovo stadio pari a 120,4 mln. Ricavi a cui aggiungere il t… - LucaDColella : RT @FraNasato: @Milanista_Serio Queste sono le informazioni relative al progetto del nuovo San Siro, non so se nel frattempo si stia pensan… -