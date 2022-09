Nuova sede per la Champions League, la risposta di Ceferin (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo l’esclusione dai Mondiali di quest’anno, come ben sappiamo la Russia non parteciperà nemmeno alla prossima edizione degli Europei, che ricordiamo si terrà nel 2024. Al riguardo, in occasione della riunione del Comitato Esecutivo UEFA svoltasi nella giornata di ieri, è intervenuto Aleksander Ceferin che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Ceferin Russia Champions League “Questa non è una decisione di oggi, risale a molto tempo fa. Fino a quando non decideremo diversamente, sarà così. Ci auguriamo tutti che la guerra finisca il prima possibile in modo da poter avere anche squadre russe nelle nostre competizioni. Non c’è bisogno di parlarne ulteriormente; è un mix di politica e sport. Quando firmeranno l’accordo di armistizio, vedremo. Ora speriamo che la guerra che finisca il prima ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo l’esclusione dai Mondiali di quest’anno, come ben sappiamo la Russia non parteciperà nemmeno alla prossima edizione degli Europei, che ricordiamo si terrà nel 2024. Al riguardo, in occasione della riunione del Comitato Esecutivo UEFA svoltasi nella giornata di ieri, è intervenuto Aleksanderche ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:Russia“Questa non è una decisione di oggi, risale a molto tempo fa. Fino a quando non decideremo diversamente, sarà così. Ci auguriamo tutti che la guerra finisca il prima possibile in modo da poter avere anche squadre russe nelle nostre competizioni. Non c’è bisogno di parlarne ulteriormente; è un mix di politica e sport. Quando firmeranno l’accordo di armistizio, vedremo. Ora speriamo che la guerra che finisca il prima ...

DonneinQ : RT @Moonlightshad1: Quando quelli di forza nuova attaccarono la sede della CGIL a Roma Lamorgese disse che le forze dell’ordine non erano i… - DeborahPedrats1 : RT @Moonlightshad1: Quando quelli di forza nuova attaccarono la sede della CGIL a Roma Lamorgese disse che le forze dell’ordine non erano i… - arturo_bastia : RT @Moonlightshad1: Quando quelli di forza nuova attaccarono la sede della CGIL a Roma Lamorgese disse che le forze dell’ordine non erano i… - LucaGadda75 : RT @Moonlightshad1: Quando quelli di forza nuova attaccarono la sede della CGIL a Roma Lamorgese disse che le forze dell’ordine non erano i… - siamorbid : RT @Moonlightshad1: Quando quelli di forza nuova attaccarono la sede della CGIL a Roma Lamorgese disse che le forze dell’ordine non erano i… -