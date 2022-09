Novità allo stadio Maradona durante la sosta: l’annuncio del Comune (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una delle questioni che maggiormente tiene banco in città è la situazione legata allo stadio Diego Armando Maradona. L’arena di Fuorigrotta negli ultimi tempi ha subito diversi cambiamenti: dal colore dei nuovi sediolini fino al rifacimento degli spogliatoi e dalla sala stampa. Tuttavia, l’intera struttura ha bisogno ancora di numerosi interventi e, difatti, il Comune, quando ne ha la possibilità, cerca di intervenire per ultimare questi lavori. Il sogno di tutti i napoletani è quello di avere un museo dedicato interamente alla storia del calcio Napoli, che va dai primi passi della società fino all’era contemporanea. stadio Diego Armando MaradonaQuesto desiderio, in particolare, si è stato accentuato negli ultimi tempi in seguito alla morte di Maradona dato ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una delle questioni che maggiormente tiene banco in città è la situazione legataDiego Armando. L’arena di Fuorigrotta negli ultimi tempi ha subito diversi cambiamenti: dal colore dei nuovi sediolini fino al rifacimento degli spogliatoi e dalla sala stampa. Tuttavia, l’intera struttura ha bisogno ancora di numerosi interventi e, difatti, il, quando ne ha la possibilità, cerca di intervenire per ultimare questi lavori. Il sogno di tutti i napoletani è quello di avere un museo dedicato interamente alla storia del calcio Napoli, che va dai primi passi della società fino all’era contemporanea.Diego ArmandoQuesto desiderio, in particolare, si è stato accentuato negli ultimi tempi in seguito alla morte didato ...

