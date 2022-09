Non solo la cittadinanza: premio per Mertens, succederà martedì a Napoli! (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dries Mertens, miglior marcatore della storia del Napoli, nell’ultima sessione estiva di calciomercato ha lasciato, dopo nove anni, il club partenopeo. L’attaccante belga e il suo entourage non sono riusciti a trovare l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis per un nuovo contratto e, dunque, le strade si sono separate. Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)L’attaccante però, come annunciato dal suo video saluto, ha deciso, insieme alla sua dolce metà Kat, di tenere la propria casa a Napoli, a dimostrazione del forte legame tra il giocatore e la città. premio San Gennaro World: premiato anche Mertens Per la decima edizione del premio San Gennaro World, anche al belga verrà consegnato il riconoscimento. Evento che è previsto il giorno 27 settembre alle ore 21.00 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dries, miglior marcatore della storia del Napoli, nell’ultima sessione estiva di calciomercato ha lasciato, dopo nove anni, il club partenopeo. L’attaccante belga e il suo entourage non sono riusciti a trovare l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis per un nuovo contratto e, dunque, le strade si sono separate. Dries(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)L’attaccante però, come annunciato dal suo video saluto, ha deciso, insieme alla sua dolce metà Kat, di tenere la propria casa a Napoli, a dimostrazione del forte legame tra il giocatore e la città.San Gennaro World: premiato anchePer la decima edizione delSan Gennaro World, anche al belga verrà consegnato il riconoscimento. Evento che è previsto il giorno 27 settembre alle ore 21.00 ...

matteorenzi : I 5 Stelle e Conte mi attaccano su aerei, conferenze, giustizialismo. Lo fanno solo perché non sanno rispondere all… - Pontifex_it : La #preghiera non è un’attività da svolgere solo in momenti di riposo, ma anche durante la nostra vita quotidiana c… - LaVeritaWeb : Dopo l’Oms, pure Biden dichiara la fine dell’emergenza. Intanto, l’Unicef denuncia i danni delle serrate imposte al… - louehbyhazza : RT @twoheartslh: ci pensate a quante volete si sono detti di non amarsi pur di non soffrire più, pur di non farsi più del male, ma rinuncia… - ITChardonnay : RT @Betty36174919: Esauriti i voli (da RF per Erevan ed Istanbul sono sold-out, già 45 minuti dopo il discorso di Putin). Finiti i voli per… -