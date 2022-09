“Non so come dirlo…”. Manuel Vallicella, cosa è successo a Uomini e Donne dopo la sua morte (Di mercoledì 21 settembre 2022) Aveva 35 anni Manuel Vallicella. Si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne per il corteggiamento a Ludovica Valli che poi nel suo percorso scelse Fabio Ferrara. Manuel Vallicella si era distinto per il suo carattere dolce e riservato e grazie al suo carattere aveva conquistato anche il cuore dei due temibili opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Divenne tronista qualche tempo dopo, ma interruppe quell’esperienza dicendo di non essere adatto a quel mondo. Nelle ultime ore la terribile notizia: Manuel Vallicella è morto, si è tolto la vita. La notizia è stata data da Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico dell’ex volto di Uomini e Donne, il quale ha dichiarato al sito ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Aveva 35 anni. Si è fatto conoscere per la sua partecipazione aper il corteggiamento a Ludovica Valli che poi nel suo percorso scelse Fabio Ferrara.si era distinto per il suo carattere dolce e riservato e grazie al suo carattere aveva conquistato anche il cuore dei due temibili opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Divenne tronista qualche tempo, ma interruppe quell’esperienza dicendo di non essere adatto a quel mondo. Nelle ultime ore la terribile notizia:è morto, si è tolto la vita. La notizia è stata data da Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico dell’ex volto di, il quale ha dichiarato al sito ...

