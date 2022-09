“Non si può morire così”. Andrea, 34 anni, lo strazio degli amici: il suo corpo trovato in casa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tragedia a Ariano Polesine, in provincia di Rovigo: un uomo di 34 anni, Andrea Mancin, è stato trovato morto in casa. A causare il decesso, con molta probabilità, un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. All’arrivo dei medici del 118 la situazione era già irreparabile: l’uomo era già morto e non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Sotto choc l’intera comunità dove Andrea era conosciuto e stimato. Un collega di lavoro, Alex Beltrame, ha voluto lasciare un messaggio sui social. “Ieri pomeriggio alle 14 abbiamo finito il turno di lavoro, ci siamo salutati in spogliatoio e ti ho detto dai dai che venerdì siamo in riposo, ne mancano solo due, poi stamattina mi sveglio e non ci sei più! Fai Buon viaggio Andrea, abbraccia mio papà! Addio Collega”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tragedia a Ariano Polesine, in provincia di Rovigo: un uomo di 34Mancin, è statomorto in. A causare il decesso, con molta probabilità, un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. All’arrivo dei medici del 118 la situazione era già irreparabile: l’uomo era già morto e non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Sotto choc l’intera comunità doveera conosciuto e stimato. Un collega di lavoro, Alex Beltrame, ha voluto lasciare un messaggio sui social. “Ieri pomeriggio alle 14 abbiamo finito il turno di lavoro, ci siamo salutati in spogliatoio e ti ho detto dai dai che venerdì siamo in riposo, ne mancano solo due, poi stamattina mi sveglio e non ci sei più! Fai Buon viaggio, abbraccia mio papà! Addio Collega”. ...

