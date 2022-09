No, in Europa non ci sono stati oltre 2.500 decessi legati ai vaccini anti-Covid (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 16 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che in Europa gli effetti avversi legati al vaccino anti-Covid sarebbero passati da oltre 1 milione e 800 mila del 27 maggio 2022 agli oltre 2 milioni del 27 agosto 2022. Lo stesso post afferma che questo significa che si sarebbero verificati in tre mesi oltre 200 mila reazioni avverse e oltre 2.500 decessi. Si tratta di una serie di notizie false. Andiamo con ordine. Innanzitutto è necessario specificare che per avere un quadro generale sulle possibili effetti avversi dei vaccini anti-Covid approvati in Europa è necessario ricorrere a EudraVigilance, sistema di sorveglianza dell’Agenzia ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 16 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che ingli effetti avversial vaccinosarebbero passati da1 milione e 800 mila del 27 maggio 2022 agli2 milioni del 27 agosto 2022. Lo stesso post afferma che questo significa che si sarebbero verificati in tre mesi200 mila reazioni avverse e2.500. Si tratta di una serie di notizie false. Andiamo con ordine. Innanzitutto è necessario specificare che per avere un quadro generale sulle possibili effetti avversi deiapprovati inè necessario ricorrere a EudraVigilance, sistema di sorveglianza dell’Agenzia ...

