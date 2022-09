Nello scambio di prigionieri Kiev-Mosca, anche il leader del principale partito filorusso in Ucraina, Medvedchuk (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo alcuni siti di informazione ucraini, incluso Nexta, Nello scambio di prigionieri avvenuto oggi tra Mosca e Kiev, il Cremlino avrebbe chiesto e ottenuto la liberazione di Viktor Medvedchuk, oligarca e leader di Piattaforma di Opposizione, la principale formazione politica filorussa in Ucraina, messa al bando da Zelensky. Oggi, 21 settembre, nel giorno dell’annuncio di Vladimir Putin sulla mobilitazione militare, c’è stato anche un importante accordo di scambio di prigionieri che ha permesso di liberare cinque britannici, due americani e un cittadino a testa di Svezia, Marocco e Croazia, con la mediazione dell’Arabia Saudita. Fra i cinque britannici anche il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo alcuni siti di informazione ucraini, incluso Nexta,diavvenuto oggi tra, il Cremlino avrebbe chiesto e ottenuto la liberazione di Viktor, oligarca edi Piattaforma di Opposizione, laformazione politica filorussa in, messa al bando da Zelensky. Oggi, 21 settembre, nel giorno dell’annuncio di Vladimir Putin sulla mobilitazione militare, c’è statoun importante accordo didiche ha permesso di liberare cinque britannici, due americani e un cittadino a testa di Svezia, Marocco e Croazia, con la mediazione dell’Arabia Saudita. Fra i cinque britanniciil ...

