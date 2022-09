Nel mondo del lavoro occorre recuperare la dignità personale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente all'interno di un'azienda a Noventa di Piave, specializzata nella lavorazione del metallo. Era uno studente di un istituto tecnico di Portogruaro e stava svolgendo uno stage in azienda. Si chiamava Giuliano De Seta, il giovane è stato colpito da una lastra di metallo. La tragedia è avvenuta alla BC Service. Non è il primo ragazzo che muore in uno stage sul. Prima di lui altri due studenti avevano subito la stessa sorte nel corso di quest'anno. Ogni giorno siamo costretti a leggere nella cronaca dei quotidiani la notizia dell'ennesimo incidente sul. È una lista infinita, che vede vite spezzate e famiglie distrutte e che non accenna a diminuire, anzi. Si muore nelle campagne, nell'edilizia, nell'industria. Da inizio anno sono diverse centinaia i morti per infortuni sul. ...