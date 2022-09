NBA, I TANTI DUBBI IRRISOLTI DI CASA LAKERS (Di mercoledì 21 settembre 2022) Purché se ne parli. A Los Angeles non si fanno mai troppi scrupoli su quel che dicono sul loro conto: che sia una cosa bella o una brutta, l’importante è che faccia rumore. Ai LAKERS, che vivono spesso e volentieri anche di ciò di cui ci si ciba nello showbiz, da qualche anno a questa parte ormai sono più le verità “cattive” che quelle “belle” dette sul loro conto, ma non fa poi tanta differenza. E quando tra quattro settimane sarà tempo di tornare sul parquet, in CASA purple and gold nessuno vuol farsi sfuggire l’occasione di puntare dritti a quel titolo riportato a CASA nel 2020 nella “bolla” di Orlando, ma sfuggito poi in maniera abbastanza netta nelle due stagioni successive. L’ultima, poi, è stata quanto di più simile a un calvario: 11esimo posto finale a Ovest, con l’onta di non essersi qualificati neppure per il play-in, una ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 21 settembre 2022) Purché se ne parli. A Los Angeles non si fanno mai troppi scrupoli su quel che dicono sul loro conto: che sia una cosa bella o una brutta, l’importante è che faccia rumore. Ai, che vivono spesso e volentieri anche di ciò di cui ci si ciba nello showbiz, da qualche anno a questa parte ormai sono più le verità “cattive” che quelle “belle” dette sul loro conto, ma non fa poi tanta differenza. E quando tra quattro settimane sarà tempo di tornare sul parquet, inpurple and gold nessuno vuol farsi sfuggire l’occasione di puntare dritti a quel titolo riportato anel 2020 nella “bolla” di Orlando, ma sfuggito poi in maniera abbastanza netta nelle due stagioni successive. L’ultima, poi, è stata quanto di più simile a un calvario: 11esimo posto finale a Ovest, con l’onta di non essersi qualificati neppure per il play-in, una ...

