Nations League 2022/2023, la Scozia vince 3-0: Ucraina ko ad Hampden Park (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Scozia batte 3-0 l'Ucraina ad Hampden Park e vola in testa al gruppo 1 della Lega B di Nations League. La Nazionale di Clarke sale a 9 punti in classifica, a +2 dagli ucraini. Al 26? il Ct scozzese perde Patterson, costretto ad uscire in barella a causa di un problema al ginocchio. Al suo posto, c'è spazio per l'ex Bologna Hickey, tra i migliori in campo. La prima frazione di gioco si chiude con 5 tiri della Scozia contro i 2 dell'Ucraina. Il più vivace è Mudryk per gli ospiti. Si va negli spogliatoi al 45? tra i fischi. Al 58? la prima occasione è per Armstrong che ha la palla dell'1-0 su assist di Tierney ma il tiro è centrale e semplice da gestire per Trubin. A sbloccare il risultato ci pensa il solito McGinn al 70?: il centrocampista dell'Aston ...

