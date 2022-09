Napoli | Spalletti ha trovato il giusto ruolo per Zielinski

sportmediaset : Galeone: 'Juve messa malissimo, ma Allegri non è il problema. Napoli da scudetto' #galeone #allegri #spalletti… - anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - anperillo : Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripa… - venti4ore : SPALLETTI LITE CON TIFOSO ALL'ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE | FIORENTINA – NAPOLI - lotta_rosaria : @D10sAndrea Ma se i primi a non aver accettato la sconfitta sono stati la squadra e l'allenatore. Eppure lo scorso… -

Corriere dello Sport

A Radio Punto Nuovo: "E sottovalutati quelli che sono arrivati. la squadra è stata costruita bene eè bravissimo, sono un suo estimatore"30/04/2022 - campionato di calcio serie A /- Sassuolo / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Kalidou Koulibaly A Radio Punto Nuovo, ......portato a tanti cambiamenti e dobbiamo fare solo i complimenti alla dirigenza per i colpi di mercato e aper aver messo insieme in poco tempo i nuovi arrivi. Anche lo scorso anno il... Napoli, Spalletti mostra la cicatrice: scatto social con Salt Bae Alex Meret dovrebbe presto rinnovare il contratto con il Napoli: il portiere ex Spal e Udinese ha convinto il club azzurro a puntarci ...L'ex allenatore di Giovanni Simeone Andrea Mandorlini è intervenuto a Si gonfia la rete per parlare del Cholito e del Napoli.