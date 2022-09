Napoli Malcuit si trasferisce all’Ankaragücü in Turchia

(Di mercoledì 21 settembre 2022), ex terzino del, riparte dal massimo campionato turco: firmato un contratto annuale con l’Ankaragücü. Aumenta la colonia di vecchie conoscenze del nostro calcio in: dopo Dries Mertens, Mauro Icardi e Lucas Torreira, approdati ad uno scatenato Galatasaray, è la volta di Kevin. L’ex terzino del, svincolatosi dagli azzurri a partire dallo scorso 1° luglio, è un nuovo calciatore dell’Ankaragücü: come riportato dal comunicato apparso sul sito ufficiale del club della capitale,ha firmato un contratto della durata di un anno. Un’altra esperienza all’estero per il classe 1991, dopo i quattro anni trascorsi in Italia trae Fiorentina, dove ha giocato per sei mesi in prestito proprio dai partenopei da gennaio a giugno ...

NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Calciomercato - Ex Napoli: Malcuit riparte dalla Turchia, 'El tanque' Denis dalla Serie D… -

... - Fumo - Alcol - Rigori delMeno male che stava lontano sennò la stampella Spalletti ncap ...non Osimhen MA NU CRISTIAN CHE SAP TIRÀ E RIGORI NUN O PUTIMM AFFITTÀ Di Lorè hai ragione che...Due ex calciatori del, che erano liberi sul mercato a parametro zero, hanno trovato squadra negli ultimi giorni. Il primo, Kevin, che aveva concluso la sua esperienza in azzurro lo scorso 30 giugno, si è ...Due ex calciatori del Napoli, che erano liberi sul mercato a parametro zero, hanno trovato squadra negli ultimi giorni. Il primo, Kevin Malcuit, che aveva concluso la sua esperienza in azzurro lo scor ...Primo allenamento con la nuova maglia dell'Ankaragucu per Kevin Malcuit, il terzino francese ex Napoli che si è ritrovato svincolato al termine ...