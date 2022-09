Napoli: lanciano bottiglia molotov contro il tram in via Marina, incendio spento dall'autista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Alle ore 1630 circa, sconosciuti, scendendo dal tram arrivato in quel momento al capolinea ubicato all?altezza dell?incrocio tra via Marina e via Colombo, hanno dato fuoco a quella che... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 settembre 2022) Alle ore 1630 circa, sconosciuti, scendendo dalarrivato in quel momento al capolinea ubicato all?altezza dell?incrocio tra viae via Colombo, hanno dato fuoco a quella che...

occhio_notizie : Lanciano bottiglia incendiaria contro il tram: fiamme a bordo del mezzo >> - cronachecampane : Napoli, panico sul tram in via Marina: due giovani lanciano bottiglietta infiammabile - mattinodinapoli : Napoli: lanciano bottiglia molotov contro il tram in via Marina, incendio spento dall'autista - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @Eurosport_IT: Napoli, vittoria e primo posto ??? #SerieA | #MilanNapoli -