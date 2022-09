Napoli, che inizio per Spalletti: il salto di qualità degli azzurri (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Serie A arriva alla prima sosta dopo sette intense giornate. Un avvio di stagione che ha riservato diverse sorprese e che ha visto numerose squadre in difficoltà, tra cui Inter e Juventus, smarrite nell’identità e nel gioco e con i rispettivi tecnici apparentemente incapaci di trovare una soluzione. Chi invece non ha deluso ma, anzi, ha incantato è stato il Napoli di Luciano Spalletti, che in classifica guarda tutti dall’ alto al basso – in compagnia della sorprendente Atalanta – con 17 punti. Un inizio di stagione sfavillante per i partenopei, che sembrerebbero aver trovato la formula giusta tra bel gioco e cinismo. Caratteristiche che, unite ad una grande qualità dei singoli, hanno concesso alla squadra di collezionare 5 vittorie e 2 pareggi in campionato, segnando 15 reti (miglior attacco al pari dell’Udinese). ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Serie A arriva alla prima sosta dopo sette intense giornate. Un avvio di stagione che ha riservato diverse sorprese e che ha visto numerose squadre in difficoltà, tra cui Inter e Juventus, smarrite nell’identità e nel gioco e con i rispettivi tecnici apparentemente incapaci di trovare una soluzione. Chi invece non ha deluso ma, anzi, ha incantato è stato ildi Luciano, che in classifica guarda tutti dall’ alto al basso – in compagnia della sorprendente Atalanta – con 17 punti. Undi stagione sfavillante per i partenopei, che sembrerebbero aver trovato la formula giusta tra bel gioco e cinismo. Caratteristiche che, unite ad una grandedei singoli, hanno concesso alla squadra di collezionare 5 vittorie e 2 pareggi in campionato, segnando 15 reti (miglior attacco al pari dell’Udinese). ...

