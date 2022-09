Napoli, bottiglietta incendiaria lanciata su un tram: fiamme a bordo del mezzo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Incendio a bordo del tram tra via Marina e via Colombo a Napoli. A dare fuoco al mezzo ignoti che hanno lanciato una bottiglietta di liquido infiammabile a bordo del mezzo nel pomeriggio di oggi. Napoli, danno fuoco al tram: autista spegne le fiamme Come riporta il comunicato dei carabinieri, verso le 16 e 30 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Incendio adeltra via Marina e via Colombo a. A dare fuoco alignoti che hanno lanciato unadi liquido infiammabile adelnel pomeriggio di oggi., danno fuoco al: autista spegne leCome riporta il comunicato dei carabinieri, verso le 16 e 30 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

