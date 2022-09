Nakajima espulso dopo 20 secondi: madre disperata allo stadio VIDEO (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un esordio da dimenticare per Shoya Nakajima, giocatore dell'Antalyaspor. Durante il match del campionato turco contro l'Adana Demirspor,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un esordio da dimenticare per Shoya, giocatore dell'Antalyaspor. Durante il match del campionato turco contro l'Adana Demirspor,...

sportli26181512 : Nakajima espulso dopo 20 secondi: madre disperata allo stadio VIDEO: Un esordio da dimenticare per Shoya Nakajima,… - julynko2000 : RT @Ern4Pel: Debutto. Famiglia in tribuna per l’occasione. 20 secondi in campo. Espulso. Shoya Nakajima. - n_cate : RT @Ern4Pel: Debutto. Famiglia in tribuna per l’occasione. 20 secondi in campo. Espulso. Shoya Nakajima. - giulioriotta : RT @Ern4Pel: Debutto. Famiglia in tribuna per l’occasione. 20 secondi in campo. Espulso. Shoya Nakajima. - fcastrica : RT @Ern4Pel: Debutto. Famiglia in tribuna per l’occasione. 20 secondi in campo. Espulso. Shoya Nakajima. -