Mourinho: «Alla Roma un mercato da 7 milioni ma abbiamo qualità e passione» (Di mercoledì 21 settembre 2022) José Mourinho compie ventidue anni di panchine. Ventidue anni di mestiere e ventuno trofei nazionali vinti, oltre a due Champions, una Coppa Uefa, un’Europa League e una Conference. In tutto fanno ventisei. Ha partecipato, in Portogallo, al premio “Quinas de Ouro” e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Questi ventidue anni sono passati velocemente, ma voglio continuare. Mi sento bene, forte, motivato, mi piace vincere, odio perdere, non è cambiato nulla. Ah sì una cosa è cambiata: il colore dei capelli, e anche le rughe”. “Voglio continuare. Non per altri 22 anni, ma ancora qualche anno sì. L’espulsione di domenica contro l’Atalanta rispecchia il mio modo di essere e non voglio cambiare”. Della sua esperienza Alla Roma dice (a proposito della vittoria in Conference) “abbiamo fatto quello che nessuno si aspettava. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Josécompie ventidue anni di panchine. Ventidue anni di mestiere e ventuno trofei nazionali vinti, oltre a due Champions, una Coppa Uefa, un’Europa League e una Conference. In tutto fanno ventisei. Ha partecipato, in Portogallo, al premio “Quinas de Ouro” e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Questi ventidue anni sono passati velocemente, ma voglio continuare. Mi sento bene, forte, motivato, mi piace vincere, odio perdere, non è cambiato nulla. Ah sì una cosa è cambiata: il colore dei capelli, e anche le rughe”. “Voglio continuare. Non per altri 22 anni, ma ancora qualche anno sì. L’espulsione di domenica contro l’Atalanta rispecchia il mio modo di essere e non voglio cambiare”. Della sua esperienzadice (a proposito della vittoria in Conference) “fatto quello che nessuno si aspettava. ...

MarcoGuidi13 : Sequenze incredibile a Roma: #Zaniolo si appende alla maglia di #Okoli e poi va giù in area protestando. Mai rigore… - OfficialASRoma : ??? “Avversario difficile, partita super importante, stadio pieno…” José Mourinho alla vigilia di #RomaHJK - napolista : Mourinho: «Alla Roma un mercato da 7 milioni ma abbiamo qualità e passione» I 22 anni di carriera festeggiati in P… - TuttoASRoma24 : Serie A, comandano Napoli e Atalanta: la situazione del campionato alla prima sosta ???? #ASRoma #Mourinho… - Swan3199 : @roadto_Budapest Senza Mourinho ora in attacco avremmo avuto Shoumorodov e forse Berardi, con zaniolo alla Juve -