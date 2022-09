MotoGP, Dorna guarda all’India per un futuro Gran Premio (Di mercoledì 21 settembre 2022) La MotoGP potrebbe sbarcare in India. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha recentemente visitato il paese per incontrare le autorità e il potenziale promotore di eventi Fairstreet Sports. La visita è iniziata presso il Buddh International Circuit, appena fuori New Delhi, che sarebbe stato individuato come luogo di destinazione per ospitare il possibile evento. Successivamente, la delegazione si è recata anche a Lucknow, capitale dell’Uttar Pradesh, la regione in cui si trova il circuito, per incontrare il Primo Ministro dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath e il Ministro dello Sviluppo Industriale, Nand Gopal “Nandi”. “L’India è un Paese con un mercato enorme, particolarmente importante per l’industria delle due ruote e per la MotoGP come sport – ha dichiarato Ezpeleta – Il campionato ha un’enorme base di appassionati lì e poter ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lapotrebbe sbarcare in India. Carmelo Ezpeleta, CEO diSports, ha recentemente visitato il paese per incontrare le autorità e il potenziale promotore di eventi Fairstreet Sports. La visita è iniziata presso il Buddh International Circuit, appena fuori New Delhi, che sarebbe stato individuato come luogo di destinazione per ospitare il possibile evento. Successivamente, la delegazione si è recata anche a Lucknow, capitale dell’Uttar Pradesh, la regione in cui si trova il circuito, per incontrare il Primo Ministro dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath e il Ministro dello Sviluppo Industriale, Nand Gopal “Nandi”. “L’India è un Paese con un mercato enorme, particolarmente importante per l’industria delle due ruote e per lacome sport – ha dichiarato Ezpeleta – Il campionato ha un’enorme base di appassionati lì e poter ...

