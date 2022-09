Motocross delle Nazioni 2022 | i piloti dell’Italia che difende il titolo Torna Tony Cairoli

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un anno dopo lo storico ed indimenticabile trionfo di Mantova, l’Italia va a caccia di una nuova impresa per cercare di bissare ilin occasione del. La 75ma edizione della competizione a squadre più importante e prestigiosa disi terrà questo weekend, sabato 24 e domenica 25 settembre, sulla leggendaria pista di RedBud. La formazione azzurra che si presenta in Michigan è composta da(impiegato nella classe MXGP), Andrea Adamo (MX2) e Mattia Guadagnini (Open), oltre ad una riserva di tutto rispetto come Alberto Forato (11° nell’ultimo Mondiale MXGP). Il nove volte campione iridato, ritiratosi dal Mondialea fine 2021 dopo aver trascinato il ...