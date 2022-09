Moto GP, papà Emilio racconta Bastianini: "Credo nel titolo Mondiale" (Di mercoledì 21 settembre 2022) ... ha rilanciato persino qualche ambizione di Mondiale : "Penso spesso a cosa direbbe Gresini se fosse vivo e potesse condividere quest'esperienza bellissima" ? prosegue raccontando poi alla Gazzetta ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 21 settembre 2022) ... ha rilanciato persino qualche ambizione di: "Penso spesso a cosa direbbe Gresini se fosse vivo e potesse condividere quest'esperienza bellissima" ? proseguendo poi alla Gazzetta ...

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Papà Bastianini: 'Quanti sacrifici, ma adesso il mio Enea si gioca il titolo MotoGP' - Gazzetta_it : Papà Bastianini: 'Quanti sacrifici, ma adesso il mio Enea si gioca il titolo MotoGP' - B3TTERTH4NM3 : @xsunflowersx_ ci sono certi giorni in cui mio papà va in centro e io vado con lui in moto quindi mi alzo alle 6.40… - EnDisneyWorld : mi papa me presto la moto, nonono, me senti el rayo macqueen - swamilee : RT @mic_carella: Ué, fermi tutti! C'è un papà punk, mooolto punk, pure troppo (semi Cit.) che ha sempre un moto positivo per chiunque qui.… -

Moto GP, papà Emilio racconta Bastianini: "Credo nel titolo Mondiale" "Enea si sta divertendo, ha una moto competitiva e si trova benissimo con la squadra: non penso a quello che potrebbe capitare, ma ci credo": chi meglio di papà Emilio potrebbe fotografare lo stato di forma di Bastianini La quarta ... Lucio Dalla - Anche se il tempo passa: a Roma la bellissima mostra dedicata al poliedrico e indimenticabile artista ... con sommo dispiacere di papà Arbore che doveva poi pagare i conti. La modista arrivava con il ... Di lui apprezzava non solo la generosità, ma anche la fantasia sempre in moto, la sua capacità di ... La Gazzetta dello Sport "Enea si sta divertendo, ha unacompetitiva e si trova benissimo con la squadra: non penso a quello che potrebbe capitare, ma ci credo": chi meglio diEmilio potrebbe fotografare lo stato di forma di Bastianini La quarta ...... con sommo dispiacere diArbore che doveva poi pagare i conti. La modista arrivava con il ... Di lui apprezzava non solo la generosità, ma anche la fantasia sempre in, la sua capacità di ... Papà Bastianini: "Quanti sacrifici, ma adesso il mio Enea si gioca il titolo MotoGP"