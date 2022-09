Mose | sequestrati 300ml euro euro a ex assessore Chisso

... ex assessore regionale ai trasporti e all'ambiente, imputato per condotte corruttive nell'ambito dell'inchiesta. Il provvedimento si inquadra nella sentenza di patteggiamento con cui è stata ...Forno e materiale sono statie messi a disposizione della Procura per i successivi accertamenti. News Correlate ...Su ordine della Procura della Repubblica di Venezia, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria ha dato esecuzione alla confisca di oltre 300mila euro nei confronti di Renato Chisso, ex assessore regi ...Mose: sequestrati 300mila euro euro a ex assessore Chisso nell'ambito del patteggiamento per corruzione. Su ordine della Procura della Repubblica di ...